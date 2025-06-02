Принятие закона о локализации автомобилей приведет к росту цен на поездки в такси. Участники рынка называют причины и оценивают возможные последствия

Таксопарки готовятся к изменениям: закон о локализации автомобилей затронет всю отрасль. Повышенные издержки операторы в РФ планируют заложить в стоимость поездки.

Согласно прогнозу Общественного совета по развитию такси, после вступления закона в силу поездки подорожают примерно на 30% в силу необходимости обновить автопарк, что в текущих экономических условиях обходится особенно дорого.

Таксопарки указывают на рост расходов по всем направлениям: от покупки машин и обслуживания до переобучения сотрудников и переоснащения СТО. К этому добавляется влияние ключевой ставки и ограниченный доступ к льготным финансовым инструментам.

Игорь Моржаретто, шеф-редактор Радио «Автодор», считает, что цены вырастут вне зависимости от жесткости самого закона. Свою роль играют инфляция, высокая стоимость новых машин и дорогие кредиты.

Павел Стенников из сервиса «Максим» отмечает, что в условиях увеличения затрат пассажиры фактически оплатят переход на отечественные автомобили. Это может привести к сокращению легального сектора такси, особенно в регионах, где спрос частично уйдет к нелегальным перевозчикам.

В то же время в «Ситимобил» надеются, что резкого скачка тарифов удастся избежать, если производители предложат больше моделей, соответствующих новым требованиям. Возможным сдерживающим фактором также могут стать меры господдержки, но их параметры пока не ясны.