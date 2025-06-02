"Ростелеком" и "МойОфис" разрабатывают аналог Microsoft SharePoint. Проект объединит несколько сервисов для работы с документами.

Компании "Лукоморье" (входит в "Ростелеком") и "МойОфис" начали интеграцию своих продуктов для создания единого рабочего пространства.

Соглашение о сотрудничестве подписали на конференции ЦИПР. В новом сервисе объединят no-code платформу "Акола" от "Лукоморья" с веб-редакторами "Документы Онлайн" и мессенджером Squadus от "МойОфис".

Первым этапом станет интеграция "Аколы" и Squadus. Пользователи получат возможность хранить файлы в одном месте и совместно редактировать документы в реальном времени.

В будущем сервис позволит автоматизировать бизнес-процессы, управлять задачами и обсуждать проекты в едином интерфейсе. Разработчики позиционируют продукт как российскую альтернативу Microsoft SharePoint.

Сейчас компании работают над поэтапным объединением своих решений. Полноценный запуск цифрового рабочего пространства планируют в ближайшие месяцы.