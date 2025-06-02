Mazda работает над преемником устаревшей модели CX-3. Новый кроссовер, вероятно, получит имя CX-20 и уже проходит стадию активной разработки.

После более чем десяти лет на рынке CX-3 покидает линейку Mazda. На смену придет новый субкомпактный кроссовер, в основе которого — современная электрифицированная платформа и ориентация на водителя.

Mazda начала разработку модели, которая заменит компактный внедорожник CX-3. По имеющимся данным, автомобиль, скорее всего, получит имя CX-20 и займет место в модельной линейке между хэтчбеком Mazda2 и кроссовером CX-30.

Компания представила первые эскизы на мероприятии в Таиланде. Судя по ним, будущая модель продолжит развитие дизайнерской философии Kodo. Кузов выглядит динамичным: купеобразная линия крыши, скошенная задняя часть, агрессивная передняя решетка и вертикальные дневные ходовые огни. Некоторые элементы напоминают о старших моделях — CX-60 и CX-90.

Интерьер автомобиля пока не рассекречен, но, по информации от источников, Mazda сосредоточилась на улучшении материалов и пространства по сравнению с CX-3. Производитель также собирается оснастить салон современной цифровой панелью и обновленной мультимедийной системой. Вопрос сохранения фирменного управляющего диска пока остается открытым.

CX-20 будет построен на платформе, адаптированной для гибридных силовых установок. Mazda уже инвестировала 150 миллионов долларов в модернизацию завода в Таиланде, где планирует выпуск новой модели. Ожидается, что кроссовер получит рядный четырехцилиндровый двигатель объемом 1,5 или 2,0 литра в сочетании с мягким гибридом. Базовая версия будет переднеприводной, а полноприводная — доступной в качестве опции.

Подключаемый гибрид пока не анонсирован, но такую возможность производитель не исключает.

CX-20 предстоит конкурировать с рядом популярных моделей, включая Hyundai Kona, Honda HR-V, Kia Stonic, Toyota Yaris Cross и Ford Puma. Несмотря на высокую конкуренцию, Mazda рассчитывает, что новая модель будет востребована, особенно на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона.

Официальная дата премьеры не объявлена, но имеющаяся на данный момент информация указывает на дебют в течение ближайших полутора лет.