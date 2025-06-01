Глава компании, ранее известной как "Данон Россия", заявил, что россияне стали заметно больше употреблять молока и молочных продуктов. Если эта тенденция сохранится, то уже через несколько лет мы можем вернуться к уровню потребления молока во времена Советского Союза.

Похоже, россияне снова полюбили молоко! Глава крупной компании, занимающейся молочными продуктами, сообщил отличную новость: потребление молока в стране растет, и такими темпами мы можем скоро вернуться к показателям, которые были в Советском Союзе.

Как рассказал Якуб Закриев, руководитель Health & Nutrition, в прошлом году каждый житель России в среднем выпил и съел 250 килограммов молочных продуктов. Это самый высокий показатель за последние почти 30 лет! Если мы и дальше будем увеличивать потребление молока на 3-5% в год, то уже лет через 8-14 сможем выйти на уровень конца 80-х годов, когда в среднем каждый человек потреблял около 390 килограммов молочки в год.

Интересно, что сейчас россияне пьют молоко гораздо больше, чем в среднем по миру. В других странах этот показатель составляет всего около 116-118 килограммов в год. Закриев полагает, что для дальнейшего роста важно, чтобы цены на молочные продукты оставались разумными, а выбор в магазинах становился больше. Также важна поддержка государства для тех, кто производит молоко. Кстати, по прогнозам Министерства сельского хозяйства, к 2030 году в России может производиться еще больше молока, что позволит не только обеспечить себя, но и продавать его в другие страны.