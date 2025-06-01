НАТО и Россия проводят крупные военные учения в Балтийском море практически одновременно. Немецкое издание Bild считает это потенциальным источником риска.

Ситуация в Балтийском регионе вновь оказалась в центре внимания. Вслед за Россией, которая уже начала свои маневры, к военной активности подключается и НАТО.

Журналисты Bild сообщили, что с 3 июня альянс проведет ежегодные учения Baltops-2025 в Балтийском море. Параллельно в регионе проходят маневры России, начавшиеся раньше обычного. В них задействовано более 20 боевых кораблей.

По мнению эксперта Моритца Браке из Боннского университета, такая синхронность действий создает почву для провокаций и может спровоцировать эскалацию. Он подчеркнул, что обстановка требует особого внимания.

В свою очередь, военно-морской аналитик Йоханнес Петерс заявил, что российские действия укладываются в рамки международного права.

На фоне усиления активности в акватории Балтийского моря помощник президента РФ Николай Патрушев ранее обвинил западные страны в наращивании напряженности в регионе.