Мэри Микер опубликовала первый с 2019 года отчет о технологических трендах. В центре внимания — рекордные темпы развития искусственного интеллекта.

Мэри Микер, долгое время считавшаяся одним из главных хроникеров Кремниевой долины, вернулась с новым исследованием. Ее 340-страничный отчет посвящен искусственному интеллекту и фиксирует, как быстро эта технология меняет ландшафт индустрии.

В отчете под названием «Тенденции — Искусственный интеллект» Микер 51 раз использует слово «беспрецедентный» — и делает это не ради красного словца. Она приводит цифры, по которым развитие ИИ обгоняет все прошлые технологические волны, включая мобильную и облачную.

Пример — ChatGPT. За 17 месяцев он собрал аудиторию в 800 миллионов пользователей. Для сравнения, таким темпом не рос ни один из популярных онлайн-сервисов предыдущих поколений.

Микер, стоявшая за инвестициями в Facebook и Spotify, также отмечает, как быстро ИИ-сервисы выходят на уровень устойчивой выручки. В то же время компании, участвующие в гонке, сжигают огромные бюджеты: обучение моделей обходится в миллиарды долларов.

Падает только стоимость вывода — расходов на работу моделей в боевом режиме. За два года она снизилась на 99% при расчете на миллион токенов, что подтверждает исследование Стэнфорда.

Отдельное внимание в отчете уделяется аппаратной части: новые графические процессоры Blackwell от Nvidia демонстрируют экономичность, в 105 тысяч раз превышающую показатели Kepler десятилетней давности. Параллельно Google и Amazon масштабируют свои TPU и Trainium для облаков.

Но финансовый успех ИИ-компаний пока остается под вопросом. Венчурные инвестиции продолжают расти, но еще не ясно, кто из игроков выйдет в прибыль. Микер подчеркивает: экономическая устойчивость будущих лидеров ИИ пока не определена.