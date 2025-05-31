Компания Илона Маска приступила к тестированию новой функции XChat. Она заменит текущую систему личных сообщений в приложении X.

На платформе X появился тестовый доступ к новой функции XChat. Обновление касается обмена сообщениями и обещает более широкие возможности по сравнению с прежним интерфейсом.

Как сообщает TechCrunch, компания X начала поэтапное внедрение XChat — расширенной версии текущих личных сообщений. Разработка предусматривает функции групповых чатов, исчезающих сообщений, передачи файлов, установки пароля и отметки сообщений как непрочитанных.

На фоне запуска XChat платформа временно остановила работу над шифрованием сообщений, ранее анонсированным как часть текущей системы. По информации источников издания, это может говорить о переходе на полностью новый формат коммуникации.

TechCrunch напоминает, что Илон Маск намерен превратить X в универсальное приложение, включающее защищённый мессенджер. XChat рассматривается как один из шагов к этой цели.

Параллельно с запуском XChat обсуждается возможное партнерство Telegram и стартапа xAI. По словам Павла Дурова (подробнее про это можно узнать здесь), в рамках соглашения Telegram получит чат-бота Grok, однако окончательное оформление сделки еще продолжается.