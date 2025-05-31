Правительство России определило десять научных центров мирового уровня. Они займутся разработкой технологий по ключевым направлениям нацразвития.

Российские власти подвели итоги конкурсного отбора научных центров, способных работать на передовой научно-технического развития. Финансирование получат проекты, связанные с приоритетными для страны направлениями.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что по итогам федерального конкурса отобрали десять научных центров мирового уровня. Все они будут заниматься разработкой и внедрением в экономику высокотехнологичных решений, обозначенных в президентском указе.

Каждый из победителей может рассчитывать на ежегодную поддержку до 320 миллионов рублей. Финансирование будет осуществляться в рамках долгосрочной программы — не менее шести лет.

По словам главы Минобрнауки Валерия Фалькова, заявки поступили по всем семи приоритетным направлениям. Среди отобранных — центр ИТ СО РАН по теплофизике и энергетике, проект по созданию новых материалов специального назначения, кибернетическая медицина, нейропротезирование, современные методы селекции сельхозкультур и другие.

Создание первых НЦМУ стартовало в 2020 году в рамках нацпроекта "Наука и университеты". Новый этап программы войдет в состав госпрограммы "Научно-технологическое развитие Российской Федерации".