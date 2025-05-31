Шведская компания Northvolt, производитель аккумуляторов для электромобилей, столкнулась с угрозой банкротства. Закрытие ее деятельности может серьезно повлиять на европейский рынок электромобилей и поставки аккумуляторов.

Ситуация вокруг шведской компании Northvolt становится все более критической. Производитель аккумуляторов, который всего несколько лет назад активно развивался, теперь оказался на грани банкротства.

Northvolt, известный производитель аккумуляторов, сталкивается с серьезными финансовыми трудностями. В последние месяцы компания предприняла шаги по ограничению расходов, закрыв несколько подразделений, но эти меры не помогли. Поскольку потенциальные покупатели начали искать альтернативные источники поставок аккумуляторов, будущее Northvolt выглядит мрачным.

Несмотря на то что в прошлом Northvolt получала заказы от крупных автопроизводителей, таких как Scania, сегодня ее активы выставлены на аукцион. Если не найдется покупатель, производство может прекратиться в ближайшие месяцы. За последние пару лет компания пережила значительный подъем, вызванный растущим интересом к электромобилям, однако быстрое расширение оказалось невыгодным.

Northvolt столкнулась с задержками в строительстве заводов. Оптимизм, который царил в конце 2010-х, быстро сменился пессимизмом к 2023 году. Весной этого года Northvolt искала инвесторов, но к концу марта стало очевидно, что ни один крупный игрок не готов поддержать ее.

В ноябре 2024 года американское подразделение Northvolt подало заявление о защите от банкротства. К весне 2025 года ситуация еще более ухудшилась, и компания также подала заявление о банкротстве в Швеции, ссылаясь на внезапные изменения спроса и рост капитальных затрат.

Кризис Northvolt уже оказал негативное влияние на европейский рынок электромобилей. В апреле состоялся один из крупнейших аукционов по продаже активов компании, где были выставлены на продажу объекты и оборудование гигафабрики Northvolt Ett. Эти активы, стоящие 300 миллионов евро, были проданы с минимальной конкуренцией.

Ситуация усугубляется падением спроса на электромобили и растущей конкуренцией со стороны азиатских производителей. Многие компании в Европе не готовы инвестировать в производство аккумуляторов, осознавая сложности, с которыми столкнулась Northvolt. Кроме того, высокие затраты на электроэнергию и медленный рост промышленности в Северной Европе делают конкуренцию с более дешевыми аккумуляторами из других регионов практически невозможной.

Появление новых технологий, таких как твердотельные аккумуляторы, усугубляет положение Northvolt. Ускоряющийся экономический спад компании может закрыть двери для будущего производства аккумуляторов в Северной Европе, что создаст дополнительные риски для всего сектора электромобилей.