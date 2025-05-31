Россия разместит материально-техническую базу Черноморского флота в районе города Очамчира. Об этом сообщил президент Абхазии Бадра Гунба.

Власти Абхазии подтвердили планы по размещению в Очамчире базы обеспечения для Черноморского флота России. Об этом заявил президент республики Бадра Гунба, подчеркнув, что речь не идет о строительстве полноценной военно-морской базы, а лишь о создании объекта материально-технического назначения.

По словам Гунбы, проект станет продолжением уже налаженного взаимодействия между двумя странами в сфере обороны. Конкретные сроки его реализации пока не объявлены.

Очамчира не случайно выбрана в качестве площадки: с 2017 года в этом городе дислоцируются корабли береговой охраны ФСБ России. Кроме того, еще в советское время здесь размещались подразделения Черноморского флота, что делает локацию логичным выбором с точки зрения логистики и инфраструктуры.

В 2023 году Москва и Сухум уже заключили соглашение о создании постоянного пункта базирования ВМФ на побережье Абхазии. Новый проект по размещению базы обеспечения укладывается в рамки этого договорённого курса.