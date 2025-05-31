КамАЗ впервые продемонстрировал автобус НефАЗ-5299 с автоматической коробкой передач российского производства. Трансмиссия КАТЕ, ранее использовавшаяся в автомобилях Aurus, показала лучшие характеристики по сравнению с китайскими аналогами.

На презентации для правительственной делегации КамАЗ показал опытный образец автобуса НефАЗ-5299 с новой трансмиссией. Вместо привычных китайских агрегатов машина получила девятиступенчатую автоматическую коробку передач КАТЕ, разработанную для автомобилей Aurus.

Глава Татарстана Рустам Минниханов отметил плавность переключений новой трансмиссии. Это выгодно отличает российскую разработку от китайских аналогов Fast Gear, на которые жаловались перевозчики. Ранее автобусы комплектовали немецкими коробками ZF и Voith, но после 2022 года пришлось перейти на китайские аналоги.

Специалисты НАМИ подтвердили планы по установке трансмиссий планетарного типа на серийные автобусы. В тестовом образце коробка передач работает с двигателем КамАЗ-667. Разработчики рассчитывают, что отечественная трансмиссия сможет заменить импортные аналоги в пассажирском транспорте.