Короткие пароли не защищают аккаунты — современные компьютеры перебирают их за доли секунды. Об этом заявил эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов.

Короткие пароли давно перестали быть препятствием для взлома. Даже если они включают цифры, буквы и спецсимволы, длина в пределах семи знаков делает их уязвимыми.

Сергей Голованов, главный эксперт «Лаборатории Касперского», сообщил, что современные хакеры подбирают любые пароли длиной до семи символов за несколько секунд. Вид пароля — числовой, буквенный или комбинированный — на результат почти не влияет.

Он пояснил, что только при длине от 15 символов подбор становится технически затруднительным. А 16-символьный пароль с разнообразными символами уже требует тысячи лет для взлома. Тем не менее, добиться от тысяч сотрудников в компании использования именно таких паролей — задача непростая.

По словам Голованова, пользователи продолжают выбирать очевидные комбинации. Пароли вроде «password», «parol» или «p\@rol» по-прежнему входят в число самых распространенных. Многие из них легко угадываются специальными программами, которые создают вариации на основе популярных шаблонов.

Даже минимальная защита взломанной базы не спасает, если в распоряжении злоумышленника — мощный компьютер с видеокартой. Такая система способна производить до 15 миллионов попыток в секунду. При этом подбор пароля из семи цифр занимает меньше секунды.