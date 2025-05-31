В Остине, штат Техас, компания Veho внедрила роботов RIVR для доставки посылок. Эти устройства способны преодолевать неровности местности и препятствия на пути к клиентам.

В американском городе Остине стартовал проект по доставке посылок с использованием роботов на колесах. Эта инициатива направлена на повышение эффективности доставки в условиях растущего спроса на электронную коммерцию.

Компания Veho начала использовать роботов на колесах для доставки посылок, что позволяет повысить скорость и качество обслуживания. Четырехколесные роботы компании RIVR способны преодолевать препятствия и неровности местности, перемещаясь от транспортного средства к двери клиента. Они оставляют посылки в соответствии с указаниями покупателей и отправляют им фотографии после успешной доставки.

Veho не планирует заменять водителей-людей, а рассматривает роботов как дополнение к их работе. Это позволит курьерам выполнять больше доставок с меньшими физическими затратами. В процессе испытаний, которые проходят в Остине, сотрудники RIVR сопровождают роботов, обеспечивая безопасность и контроль качества.

Партнерство с RIVR нацелено на то, чтобы сделать доставку более эффективной и адаптированной к современным требованиям. В условиях роста электронной коммерции последняя миля доставки становится ключевым элементом логистической цепочки. В RIVR уверены, что использование инновационных технологий поможет улучшить этот процесс и внедрить в городскую среду больше роботизированных решений.

Посмотреть демонстрационное видео тестовой доставки посылки роботом на колесах можно в соцсети Х.