Центр беспилотных систем и технологий выбрал пять перспективных проектов двойного назначения. Разработчики получат поддержку для быстрого запуска серийного производства.

Сегодня стало известно, что по результатам конкурсного отбора специалисты Центра беспилотных систем и технологий выбрали пять наиболее перспективных проектов. Эти разработки, сочетающие гражданское и специальное применение, теперь получат комплексную поддержку для перехода в стадию серийного производства.

Среди отобранных инноваций – робототехнические комплексы нового поколения, интеллектуальные системы управления, технологии оптической навигации и решения на основе искусственного интеллекта. Особое внимание эксперты уделили полностью отечественным разработкам, включая электродвигатели для беспилотников.

Для каждого проекта предусмотрена индивидуальная программа сопровождения. Опытные специалисты центра помогут разработчикам наладить взаимодействие с потенциальными заказчиками, включая профильные министерства и ведомства. Дополнительно два социально значимых проекта получили специальные гранты на реализацию.

Конкурс проводился при участии ведущих технологических фондов и государственных структур. Его цель – ускорить внедрение перспективных отечественных разработок в реальный сектор экономики и специальные области применения. Центр продолжает работу по поиску и поддержке инновационных проектов в сфере высоких технологий.