Россельхозбанк совместно с Банком России рассматривает возможность внедрения криптовалют в расчеты за зерно. В банке отметили, что цифровые активы могут стать альтернативным платежным средством.

Россельхозбанк изучает возможность использования криптовалют в расчетах за зерно. Работу ведут совместно с Банком России и другими участниками рынка. По словам первого замглавы РСХБ Ирины Жачкиной, цифровые активы могут упростить платежи в аграрном секторе.

На Всероссийском зерновом форуме представители банка также обсудили логистику экспорта. Особое внимание уделили нишевым культурам – гороху, нуту и другим. Их маржинальность растет, в отличие от пшеницы, где прибыль снижается.

Криптовалюты пока остаются экспериментальным инструментом, но их потенциал для международных расчетов интересует участников рынка. В РСХБ подчеркивают, что решение потребует согласования с регуляторами.