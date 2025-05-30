Lockheed Martin совместно с Red Hat (входит в IBM) разработали систему, позволяющую обновлять ПО дронов прямо в зоне конфликта. Технология ускоряет адаптацию беспилотников к боевой обстановке без перерыва в миссии.

Автономные рои дронов перестают быть элементом футуристических сценариев. Lockheed и IBM переводят концепцию в практику, фокусируясь на быстрой адаптации БПЛА к меняющимся условиям в реальном времени.

Инженеры Lockheed Martin и специалисты Red Hat интегрировали систему Red Hat Device Edge в архитектуру беспилотных платформ. Это решение позволяет обновлять программное обеспечение дронов прямо во время полета — без возвращения на базу и без прерывания операции.

Ключевым элементом программы выступает квадрокоптер Indago 4 — тактический БПЛА от подразделения Skunk Works. Он получил встроенные модули искусственного интеллекта и машинного обучения, а также расширенные возможности наблюдения.

Такие рои способны выполнять многоступенчатые задания, изменять распределение ролей на лету и реагировать на непредвиденные угрозы. Например, если один из дронов выходит из строя, остальные автоматически перераспределяют его задачи между собой.

Среди тактик, реализованных в системе, — коллективный поиск на обширной территории, динамическое управление маршрутами, избегание угроз и скоординирированное наведение. Дроны обмениваются данными и способны отслеживать цель совместно, что повышает точность и эффективность действий.





Открытая архитектура Lockheed Martin позволяет быстро добавлять новые модули — будь то ИИ-алгоритмы, базы данных или средства навигации. Благодаря этому дроны могут развиваться без длительных доработок.

Передача новых функций в рой происходит по защищенным каналам. Это критично в условиях приграничных операций, где счет идет на минуты, а возможность быстрой адаптации определяет исход.

Новая система, по оценке разработчиков, расширяет оперативный диапазон применения БПЛА — глубже вглубь вражеского пространства, дольше по времени и с большей устойчивостью к внешнему вмешательству.