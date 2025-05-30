Аналитическая компания Kept опубликовала прогноз по стоимости меди на ближайшие годы. Диапазон составит от 9,4 до 10,4 тысячи долларов за тонну, но возможны и скачки выше.

Зарубежные аналитики считают, что цены на сырьевые металлы остаются под давлением глобальной политики. Новый прогноз компании Kept обращает внимание на меди как на индикатор растущей напряженности между США и Китаем.

Консалтинговая компания Kept оценила будущую стоимость меди в диапазоне $9,4–10,4 тыс. за тонну. Прогноз охватывает ближайшие несколько лет и учитывает влияние внешнеэкономических факторов, в том числе торговые отношения между США и Китаем.

Согласно расчетам, цена меди в будущем году может достичь $9,7 тыс., в 2027 — $10 тыс., а к 2029 году — $10,6 тыс. за тонну. Одновременно эксперты допускают сценарий и более резкого удорожания — до $12–13 тыс., если спрос в США вырастет настолько, что вызовет дефицит в других регионах, включая Китай.

На Лондонской бирже металлов 23 мая фьючерсы на медь с поставкой через три месяца торговались по $9 568 за тонну. Никель подорожал сильнее — до $15 376 за тонну (+2,43%).

По прогнозу Kept, стоимость никеля тоже будет расти: от $16,9 тыс. в 2026 году до $18,7 тыс. в 2029-м. На ближайшие пару лет аналитики оценивают ценовой коридор в пределах $16–17 тыс. за тонну.