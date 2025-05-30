Компания Geely провела уникальное испытание своего аккумулятора Aegis Gold Brick, который выдержал вес 36-тонного танка. Батарея не только сохранила целостность, но и продемонстрировала высокие стандарты безопасности.

Китайская компания Geely представила результаты необычного испытания своего аккумулятора Aegis Gold Brick. Эксперимент продемонстрировал, что батарея может выдерживать экстремальные нагрузки.

В процессе тестирования 36-тонный танк ZTZ-59D многократно проезжал по аккумулятору Geely Galaxy E5. При этом давление, оказываемое на батарею, в 1,8 раза превышало установленные китайские стандарты безопасности для электромобилей. Несмотря на это, аккумулятор не проявил никаких признаков повреждений: не было ни возгораний, ни взрывов, ни утечек.





Испытание имитировало сценарий, в котором аккумулятор подвергался сильному сжатию. Танковая гусеница давила как отдельные элементы батареи, так и группы из десяти ячеек. Проверка показала, что аккумулятор сохранил свою структурную целостность, не допуская вздутия или разрывов.

Тест стал первым в своем роде, так как обычно безопасность аккумуляторов проверяется с помощью краш-тестов или испытаний на прокол. Aegis Gold Brick, используемый в Geely Galaxy E5, обеспечил минимальное тепловыделение благодаря высококачественным материалам и термостойкому покрытию. Эти характеристики делают батарею более устойчивой к внешним воздействиям, что важно для безопасной эксплуатации электромобилей.