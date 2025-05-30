В Японии разработали уникальное оптоволокно, способное передавать данные со скоростью 1 петабит в секунду. Технология успешно протестирована на расстоянии 1800 километров.

Группа японских ученых совершила прорыв в области передачи данных, установив новый мировой рекорд скорости интернета. Используя специальное 19-жильное оптоволокно, они достигли скорости 1,02 петабита в секунду при передаче на расстояние 1808 километров.

Новая технология использует оптический кабель с 19 независимыми жилами, каждая из которых передает данные параллельно. При толщине всего 0,125 мм (как стандартное волокно) этот кабель обеспечивает пропускную способность, сравнимую с 19-полосной магистралью для данных.

Ключевым достижением стало решение проблемы затухания сигнала на больших расстояниях. Исследователи разработали систему усиления, которая одновременно работает в двух световых диапазонах (C и L) для всех 19 жил без взаимных помех. Специальные усилители и технология MIMO (многовходовой и многовыходной обработки сигналов) позволили сохранить чистоту передачи.

В ходе эксперимента сигнал прошел 21 цикл по 86-километровому участку, что эквивалентно расстоянию 1808 км. Результат превзошел предыдущий рекорд почти в 30 раз по показателю "пропускная способность × расстояние" (1,86 эксабит/с×км).

Технология особенно актуальна в контексте развития ИИ, интернета вещей и связи 6G. Современные сети не справляются с растущим трафиком данных – по прогнозам, к 2030 году потребности в передаче данных увеличатся в 100-1000 раз.

Разработчики отмечают, что новое волокно совместимо с существующей инфраструктурой, что упрощает его внедрение.