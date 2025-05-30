Корейская студия Shift Up готовит демоверсию Stellar Blade для платформы Steam. Пользователи смогут опробовать первые сцены игры до ее выхода 11 июня.

Игроки на ПК вскоре получат возможность познакомиться с экшеном Stellar Blade до его официального релиза. Демонстрационная версия появится в Steam уже 31 мая.

По данным корейского издания Yonhap, демоверсия будет содержать первый час игрового процесса, включая кат-сцены и основные механики. Версия для ПК выйдет 11 июня с дополнительным контентом, ранее доступным только владельцам PlayStation 5.

Игра Stellar Blade впервые вышла на консолях PlayStation 5 в прошлом году. О планах выпуска PC-версии стало известно еще в ноябре, но точные сроки появились только сейчас. Демо позволит оценить графику и геймплей перед покупкой полной версии.

Разработчики из студии Shift Up подтвердили, что ПК-версия получит все обновления и дополнения, выпущенные для консольного издания. Некоторые эксклюзивные элементы появятся одновременно на обеих платформах.