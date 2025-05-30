Hyundai готовит новую модель пикапа, которая может оказаться крупнее Santa Cruz и мощнее нынешних аналогов. В компании рассматривают разные варианты платформ, включая сотрудничество с GM.

Hyundai возвращается к идее полноразмерного пикапа. После выхода Kia Tasman интерес к сегменту заметно вырос, и корейский автопроизводитель не собирается оставаться в стороне.

Hyundai планирует вывести на рынок новую модель пикапа, которая будет заметно крупнее и мощнее Santa Cruz. Конкретные сроки выхода модели пока неизвестны, однако глава австралийского подразделения компании Дон Романо подтвердил факт разработки. По его словам, многое зависит от типа конструкции, которую выберет компания.

Сейчас Hyundai оценивает варианты платформы. Один из них — рамная архитектура, аналогичная той, что лежит в основе Kia Tasman. Если решение примут в пользу такого формата, производство пикапа может начаться сравнительно быстро.

В то же время Hyundai изучает возможность выпуска электроверсии. Однако спрос на электрические пикапы в таких странах, как Австралия, пока остается низким, что ставит под сомнение коммерческую целесообразность подобного проекта.

Существует и другой путь — использование стратегического альянса с General Motors. Компании начали сотрудничество в 2024 году, в рамках которого обсуждают совместную разработку нескольких моделей. Hyundai не исключает возможность адаптировать одну из существующих платформ GM, например, от Chevrolet, под собственную модель.

По словам Романо, финальное решение еще не принято. Hyundai оценивает несколько вариантов, включая сотрудничество с GM, но также рассматривает и собственные ресурсы. В компании планируют запустить процесс производства и работы с дилерами в течение трех лет.