Lockheed Martin планирует разработать версии истребителей F-35, способные летать без пилотов. Это часть ряда усовершенствований, направленных на увеличение боевых возможностей самолета.

По информации издания Defense One, корпорация Lockheed Martin разрабатывает новую версию истребителей F-35, которая сможет выполнять полеты без участия пилота. Генеральный директор компании Джим Тайклет сообщил о планах создания автономной версии на недавней конференции, отметив, что это одно из множества усовершенствований, предложенных после проигрыша в конкурсе ВВС США на истребитель следующего поколения.

Lockheed Martin рассматривает множество усовершенствований для F-35, включая новые покрытия для повышения малозаметности и переработанные сопла двигателей. Тайклет акцентировал внимание на том, что новые возможности радиоэлектронной борьбы и автономность могут сделать пилота необязательным в ближайшие годы, основываясь на разработках, выполненных в рамках программы NGAD.

F-35 уже демонстрирует некоторые автономные функции. В 2023 году самолет успешно выполнил полет в течение 11 минут после катапультирования пилота, однако полная автономия пока не обсуждалась официально. Идея создания более продвинутой версии F-35 впервые появилась в отчете компании за первый квартал 2025 года, где упоминалось, что команда программы может обеспечить 80 процентов возможностей шестого поколения за меньшие затраты.

Тайклет также отметил, что новые усовершенствования могут начать летные испытания через два-три года. Этот шаг происходит в условиях, когда Lockheed Martin стремится компенсировать утраты доходов после того, как ВВС США выбрали Boeing для разработки нового истребителя F-47, а также исключили компанию из программы ВМС F/A-XX.

Пентагон пока не подтвердил интерес к новой версии F-35, несмотря на долгую борьбу Lockheed с внедрением новых технологий. Тайклет сообщил, что задержка связана с интеграцией нового набора датчиков, необходимых для обновления TR-3. Он выразил уверенность, что к концу года все поставленные самолеты станут боеспособными.

Будущие закупки F-35 остаются под вопросом, поскольку Пентагон пересматривает свои приоритеты. Тайклет подчеркнул, что компания намерена поддерживать производство на уровне 156 самолетов в год, даже если заказы изменятся. Международный спрос на F-35 остается высоким благодаря геополитической ситуации и обязательствам США в Европе и Азии.

Кроме того, Тайклет указал на возможных новых клиентов, таких как Саудовская Аравия и Индия, которые заинтересованы в приобретении F-35. Однако окончательное решение по этому вопросу пока не принято.