Китайская космическая программа разрабатывает автономную систему защиты станции Tiangong. Новая технология позволит отталкивать сближающиеся объекты с помощью роботизированного двигателя.

После инцидентов с внезапным сближением спутников Starlink, китайская космическая программа активизировала разработку автономной системы защиты станции Tiangong. Разработка направлена на предотвращение несанкционированных приближений и обеспечение безопасности экипажа.

Китай сообщил о разработке новой системы орбитальной защиты, предназначенной для оперативного реагирования на приближающиеся объекты к станции Tiangong. Система будет включать в себя небольшой роботизированный двигатель, способный перехватывать и отталкивать потенциальные угрозы. Об этом рассказал старший научный сотрудник Национального центра космических наук Сунь Чжибин во время лекции в Нанкинском университете науки и технологий.

По словам Сунь Чжибина, решение включает три возможных реакции: уклонение, орбитальную коррекцию или запуск робота для захвата и перенаправления объекта. Такой подход позволяет выбирать тактику в зависимости от характера сближения.

Система ориентирована не только на защиту станции Tiangong, но и на охрану других элементов китайской орбитальной инфраструктуры. Сунь отметил, что даже если другой аппарат сближается без злого умысла, он может мешать текущим операциям.

Разработка не уникальна — в США агентство DARPA работает над аналогичной технологией инспекции спутников. Некоторые частные компании, включая Astroscale, создают устройства для удаления космического мусора, однако китайский проект нацелен на активное вмешательство в случае угрозы.

Интерес к такого рода решениям возник не случайно. В 2021 году Китай направил жалобу в ООН, сославшись на два случая опасного сближения спутников Starlink со станцией Tiangong. В обоих эпизодах, произошедших летом и осенью, на борту находились астронавты. Станции пришлось выполнять маневры уклонения.