США прекратили поставки авиадвигателей для китайского лайнера C919. Ситуация напоминает санкционное давление на российский авиапром.

Китайская авиастроительная отрасль столкнулась с ситуацией, уже знакомой российским производителям: администрация США запретила экспорт реактивных двигателей и технологий для нового пассажирского самолета C919.

Американские власти приостановили действие лицензий, позволявших поставлять комплектующие для китайского среднемагистрального лайнера. Это решение может серьезно осложнить развитие национальной авиапрограммы Китая.

Подобные меры Запад уже применял против российского авиастроения. Самолеты "Суперджет" и МС-21 изначально создавали с использованием западных технологий, но после введения санкций пришлось переходить на отечественные аналоги.

В Ростехе подчеркнули, что западные партнеры "снова и снова демонстрируют свою ненадежность". Там отметили успешный опыт России в создании полностью отечественных лайнеров и выразили готовность помочь китайским коллегам.

В российской авиапромышленности заменили более 80 импортных компонентов. "Суперджет" и МС-21 с отечественными комплектующими уже проходят летные испытания. Опыт России показывает, что создание полностью независимого авиастроения возможно, хотя и требует значительных усилий.

Китай теперь вынужден ускоренно развивать собственные технологии в авиационной сфере. Ситуация с C919 демонстрирует, что международное сотрудничество в высокотехнологичных отраслях становится все более уязвимым перед политическими решениями.