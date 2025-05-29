Ростех помог создать первый российский гибридный гоночный автомобиль. Проект реализован командой, в состав которой вошли студенты и магистры Московского Политеха.

В рамках совместного проекта Ростеха и студентов Московского Политеха создан первый в России гибридный гоночный автомобиль FDR12. Этот спортпрототип выделяется не только инновационной силовой установкой, но и использованием отечественных материалов.

Проект FDR12 был реализован командой, состоящей на 80% из студентов Московского Политеха и магистров Передовой инженерной школы электротранспорта. Автомобиль на 70% состоит из комплектующих, произведенных в России.

При разработке шасси, двигателя внутреннего сгорания и несущей конструкции использовали материалы НИИ полимеров имени академика В.А. Каргина, которые также применяются в аэрокосмической отрасли. Например, несущая конструкция изготовлена из углеродных композиционных материалов с алюминиевыми сотовыми заполнителями.

Для качественной фиксации агрегатов двигателя и узлов ходовой части применили адгезивные материалы серий «Анатерм» и «Унигерм». Конструкционный пенопласт «Акримид» использовали не только в структурных элементах, но и в антикрыльях и профильном днище, что позволило улучшить весовые характеристики автомобиля.

Динамическая презентация FDR12 состоялась в мае на первом этапе гонок Russian Endurance Challenge. Использование отечественных инновационных материалов способствовало повышению технических характеристик и снижению веса, что подготовило автомобиль к соревнованиям с сильными конкурентами.