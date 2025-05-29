Илон Маск объявил о своем уходе с поста специального советника в администрации Трампа. Решение принято на фоне разногласий по вопросам бюджетной политики и сокращения госрасходов.

По информации Reuters, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск завершает свою работу в качестве специального советника президента Трампа. Его 130-дневный мандат в Департаменте эффективности правительства (DOGE) истекает досрочно после серии конфликтов с другими членами администрации.

Маск покидает Белый дом после бурной кампании по сокращению госрасходов, в ходе которой ему удалось уволить около 260 тысяч федеральных служащих – почти 12% от общего числа. Однако многие его инициативы встретили сопротивление как среди чиновников, так и в судебных инстанциях.

Конфликт обострился на этой неделе, когда миллиардер публично раскритиковал налоговый законопроект республиканцев, назвав его слишком дорогим. По данным источников, эти заявления вызвали раздражение среди старших советников Трампа, включая Стивена Миллера.

За время работы в администрации Маск неоднократно вступал в конфликты с членами кабинета министров. Он называл торгового советника Наварро "идиотом", спорил с госсекретарем Рубио и министрами транспорта и финансов. Его агрессивный стиль и радикальные предложения по сокращению штатов постепенно вызывали все большее сопротивление.

"Ситуация с федеральной бюрократией гораздо хуже, чем я думал", - признался Маск в недавнем интервью. Он отмечал сложности в реализации своих инициатив по оптимизации госаппарата.

Несмотря на уход, Маск выразил уверенность, что миссия DOGE "со временем станет образом жизни всего правительства". Администрация Трампа заявила о продолжении курса на сокращение госаппарата, но, вероятно, более умеренными темпами.

Параллельно с госслужбой бизнес Маска переживал не лучшие времена. Акции Tesla теряли в стоимости, что вызывало недовольство инвесторов. Сам миллиардер в последнее время говорил о намерении сосредоточиться на управлении своими компаниями.

Решение об уходе приняли быстро, без личной беседы с президентом. Как отмечают источники, это было решение "на уровне старшего персонала". Официально отставка вступила в силу с вечера среды.