В России готовятся к строительству многоквартирных домов из дерева высотой до пяти этажей. Пожарные испытания показали хорошие результаты таких конструкций.

Российские власти планируют внедрить новую практику строительства жилых зданий. Речь идет о возведении деревянных многоквартирных домов средней этажности.

В течение года в России могут начать строить многоквартирные дома из дерева высотой до пяти этажей. Сейчас пожарные службы завершают испытания таких конструкций, которые уже показали хорошие результаты.

По словам Владимира Кошелева, первого зампреда комитета Госдумы по строительству, деревянные здания демонстрируют высокую сейсмоустойчивость – даже лучше, чем кирпичные и железобетонные дома. Это делает их перспективным вариантом для массового строительства.

После завершения всех проверок и испытаний первые многоэтажные деревянные дома могут появиться в российских городах уже в ближайшее время. Технология позволит создавать прочное и безопасное жилье с использованием экологичного материала.