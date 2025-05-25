Также предполагается применение ЦП начального уровня в настольных ПК. Эти решения обеспечивают конкурентоспособную производительность при умеренных затратах.

Корпорация Intel анонсировала процессоры начального уровня серии Core Ultra 200, предназначенные для рабочих станций, настольных ПК и ноутбуков. Они обещают улучшенную производительность по сравнению с аналогичными продуктами конкурентов.

Процессоры Intel Core Ultra 200 обеспечивают прирост многопоточной производительности. Например, в тестах Cinebench Multicore 2024 процессор Core Ultra 200S показал на 13% лучшие результаты по сравнению с AMD Ryzen 9 9950X. При этом эффективность на ватт также оказалась выше на 11%, когда оба процессора работают при TDP в 125 Вт.

Настольные рабочие станции на базе новых процессоров могут поддерживать до 256 Гб памяти DDR5 EEC и предлагают такие функции, как WiFi 6E, удаленный KVM и поддержку Pro Codec. Это делает их привлекательными для пользователей, которым нужна надежная производительность в рабочих задачах.

В сегменте ноутбуков Intel представила два новых процессора: Core Ultra 200HX и Core Ultra 200H. Первый из них предназначен для высокопроизводительных устройств, а второй — для тонких и легких моделей. Процессор 200HX демонстрирует до 8% и 42% более высокую производительность в однопоточных и многопоточных задачах по сравнению с Ryzen AI 9 HX 375, соответственно. При этом его энергоэффективность на 41% лучше, чем у предшественника Meteor Lake.

Одним из первых ноутбуков с новыми процессорами станет HP ZBook Fury 18, который выйдет в июне. Он будет оснащен до 256 Гб памяти DDR5 EEC и встроенным NPU для выполнения задач ИИ. Также Intel представила результаты тестов флагманского процессора Core Ultra 9 285HX, который показывает улучшения в популярных профессиональных приложениях по сравнению с i9 14900HX.

Бюджетные решения, такие как Dell Pro Max 16 на базе Core Ultra 200H, обеспечивают до 22% более высокую производительность в многоядерных задачах по сравнению с Ryzen AI 9 365 и могут работать до 21 часа без подзарядки. Интегрированная графика Arc 140T позволяет справляться как с профессиональными задачами, так и с играми.

Флагманский процессор Core Ultra 9 285H также демонстрирует заметные улучшения, обеспечивая до 26% более высокую производительность по сравнению с Ryzen AI 9 365 в различных приложениях. Для пользователей, которым нужна высокая графическая производительность, доступны графические процессоры Arc Pro B60 и B50, которые можно использовать в настольных системах.