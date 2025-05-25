Компания советует не направлять камеру прямо на лидар и либо снимать с большого расстояния, либо отключать автомобиль перед фотосессией.

Пользователи смартфонов стали жаловаться на повреждение камер после съемки автомобилей Volvo. Компания объяснила причину и дала рекомендации, как избежать проблемы.

Jeguetelli, автор поста на Reddit, столкнулся с неожиданной проблемой: CMOS-матрица его iPhone 16 Pro Max вышла из строя после съемки нового Volvo EX90. Оказалось, что виной всему — лазерный излучатель лидарной системы автомобиля.

Volvo подтвердила, что мощный световой импульс лидара действительно может навсегда повредить датчик изображения в камере телефона. Компания советует не направлять камеру прямо на лидар и либо снимать с большого расстояния, либо отключать автомобиль перед фотосессией.

При этом луч безопасен для глаз — он воздействует только на чувствительные электронные компоненты. Похожие случаи уже обсуждают зарубежные пользователи, что делает проблему актуальной для владельцев флагманских смартфонов.