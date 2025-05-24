Эксперты подсчитали, что отказ от дополнительных коммунальных услуг может сэкономить 15-30% ежемесячного платежа. Некоторые услуги жильцы вправе отключить по заявлению.

Специалисты подсчитали, что внимательное отношение к коммунальным платежам позволяет сохранить значительную часть семейного бюджета. По данным экспертов, грамотный подход к формированию квитанции помогает сэкономить до 30% ежемесячных расходов на ЖКХ.

Основное правило: обязательными являются только пять видов услуг - электроснабжение, водоснабжение и водоотведение, отопление, а также содержание общедомового имущества. Все остальные позиции в платежке требуют отдельного рассмотрения.

Частые случаи необоснованных начислений:

устаревшие услуги (радиоточки, коллективные антенны),

навязанные страховые продукты,

несогласованные сервисы (видеонаблюдение, консьерж).

Механизм отказа прост: достаточно подать письменное заявление в управляющую организацию. Особое внимание стоит уделить услугам, которые должны утверждаться на общем собрании собственников – их включение без согласия жильцов является нарушением.

Потенциальная экономия:

от 50 до 500 рублей ежемесячно за каждую отмененную услугу,

до 5-6 тысяч рублей в год для средней семьи,

возможность снизить общую сумму платежа на 15-30%.

Эксперты рекомендуют ежемесячно проверять состав коммунальных услуг и своевременно отказываться от ненужных или навязанных сервисов. Такой подход не только сохраняет бюджет, но и дисциплинирует управляющие компании.