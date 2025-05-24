МВД России рассматривает возможность введения тотального запрета на выдачу кредитов гражданам. Инициатива направлена на борьбу с финансовыми мошенниками.

Министерство внутренних дел РФ обсуждает радикальную меру по борьбе с финансовыми преступлениями – полный запрет на выдачу кредитов населению.

Замначальника Следственного департамента МВД Данил Филиппов заявил, что ведомство рассматривает введение тотального запрета на кредиты с возможностью индивидуальной разблокировки. В отличие от существующего механизма самозапрета, новая система будет работать в обратном порядке – по умолчанию кредиты будут заблокированы для всех.

По словам Филиппова, при таком подходе каждый гражданин, желающий взять кредит, будет проходить консультацию. Специалисты зададут вопросы, чтобы убедиться, что деньги не попадут к мошенникам.

Чиновник назвал предлагаемую меру "серьезным шагом" в борьбе с киберпреступностью. В МВД считают, что тотальный запрет позволит лучше защитить граждан от финансовых махинаций.

Инициатива пока находится на стадии обсуждения. О конкретных сроках ее возможной реализации не сообщается.