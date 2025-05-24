Эксперты предупреждают о высоких рисках покупки автозапчастей на маркетплейсах. Контрафактные товары могут не только привести к финансовым потерям, но и угрожать безопасности водителей.

Покупка автозапчастей через интернет стала обычным делом для многих водителей. Однако эксперты настоятельно рекомендуют быть внимательными при выборе товаров на маркетплейсах. Рынок запчастей переполнен контрафактной продукцией.

Онлайн-продажи автомобильных товаров напоминают лотерею, где шансы выиграть сводятся к минимуму. Приобретая запчасти через маркетплейсы, водитель рискует не только деньгами, но и жизнью. Согласно исследованиям, почти 40% автомехаников в России сталкиваются с фальшивыми запчастями.

На фоне растущего числа подделок, особенно в сегменте лубрикантов и горюче-смазочных материалов, автолюбители должны быть особенно осторожны. Более половины специалистов, опрошенных в рамках исследования, отметили, что именно эти продукты чаще всего оказываются фальсифицированными. К сожалению, подделки не ограничиваются простыми расходниками. В продаже появляются даже сложные агрегаты, такие как коробки передач.

Генеральный директор компании MIGTORG Александр Коротков подчеркивает, что большинство крупных онлайн-площадок торгуют как оригинальными, так и контрафактными запчастями. Несмотря на наличие контроля качества на некоторых ресурсах, подделки продолжают находить своего покупателя.

Если нет возможности заказать оригинальную запчасть, эксперты рекомендуют выбирать неоригинальные кузовные элементы или бортовую электронику, которые менее критичны для безопасности. Однако даже такие решения требуют внимательности и тщательной проверки.