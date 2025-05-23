Самолет Роскосмоса впервые совершил регулярный рейс на космодром Восточный. Эксперты отмечают возрастающее стратегическое значение этого объекта для российской космической программы.

Сегодня самолет Роскосмоса впервые выполнил регулярный рейс в аэропорт космодрома Восточный. Это событие подчеркивает растущую роль объекта в российской космической программе, о чем рассказал политолог Геннадий Подлесный в интервью Царьграду.

Космодром Восточный стал вторым полностью российским космическим портом после Плесецка. Его ключевое преимущество – более выгодное географическое положение. Запуски с Восточного требуют меньших затрат топлива благодаря близости к экватору по сравнению с северным Плесецком.

Подлесный подчеркнул, что наличие собственного космодрома критически важно для национальной безопасности. «Восточный» позволяет России сохранять независимость в космических запусках, включая испытания межконтинентальных ракет. Особое значение это приобретает на фоне сложной международной обстановки.

Эксперт отметил, что хотя Байконур остается важным объектом, его расположение в Казахстане создает определенные риски. Несмотря на договоренности, всегда существует вероятность изменения условий сотрудничества между странами.

Строительство нового космодрома сопровождалось сложностями и финансовыми нарушениями, но в итоге объект ввели в эксплуатацию. Сейчас он становится полноценной заменой Байконуру для части космических программ.

Космодром Восточный расширяет возможности России в коммерческих космических запусках. Развитие спутниковой группировки обеспечивает потребности в телекоммуникациях, геопозиционировании и наблюдении за земной поверхностью. Государства с собственными пусковыми мощностями занимают более выгодные позиции на международном рынке космических технологий.

Организация регулярных авиаперевозок на космодром подтверждает планы по наращиванию его эксплуатационного потенциала. Данные меры согласуются с государственной политикой по развитию российской космической инфраструктуры и повышению ее конкурентоспособности.