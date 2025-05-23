Xiaomi анонсировала предстоящее обновление HyperOS 2.2 для своих смартфонов. Ожидаются улучшения системы и пользовательского интерфейса, а также новые функции.

Компания Xiaomi готовит обновление HyperOS 2.2, которое вскоре станет доступным для ряда своих устройств. Хотя точный список изменений еще не опубликован, пользователи могут ожидать значительные улучшения в производительности и функциональности.

Согласно данным, полученным от источников, Xiaomi не раскрыла официального списка устройств, которые получат обновление до HyperOS 2.2. Однако эксперты из XiaomiTime нашли информацию в исходном коде, которая указывает на двенадцать моделей, готовых к обновлению. К ним относятся:

Эти устройства, скорее всего, первыми получат обновление, как только начнется его развертывание. Процесс обновления стартует в Китае, после чего распространится на международные рынки. Пользователи могут проверить наличие обновлений в разделе «Настройки» своего устройства.

Ожидается, что HyperOS 2.2 предложит множество улучшений, включая оптимизацию производительности и интерфейса. В новых функциях могут быть реализованы элементы искусственного интеллекта, которые улучшат фотографические возможности и управление уведомлениями. Также стоит ожидать обновленный интерфейс камеры и улучшение общей отзывчивости системы.

Интеграция с экосистемой Xiaomi станет более глубокой, что позволит пользователям легче взаимодействовать с другими устройствами компании. Эти изменения направлены на улучшение пользовательского опыта и эффективность работы системы.