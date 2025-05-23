Intel представила новые процессоры Xeon 6 P-Core, оснащённые функциями Priority Core Turbo и SST-TF, которые способствуют ускорению работы систем искусственного интеллекта. Чипы также получили более быструю память и дополнительные линии PCI-E.

Компания Intel представила три новых процессора Xeon 6 P-Core, предназначенных для высокопроизводительных систем искусственного интеллекта. Чипы получили две ключевые технологии — Priority Core Turbo и SST-TF, которые помогают избежать узких мест при работе с GPU.

Новые процессоры Intel Xeon 6 P-Core, включая 64-ядерный Xeon 6776P, созданы для работы в системах на базе графических процессоров, таких как NVIDIA DGX B300. Они призваны решить проблему простоя GPU из-за нехватки вычислительных ресурсов со стороны CPU.

Priority Core Turbo (PCT) повышает частоту ключевых ядер процессора во время интенсивных вычислений, чтобы GPU получали данные без задержек. Speed Select Technology - Technology Frequency (SST-TF) динамически регулирует частоты ядер в зависимости от нагрузки, улучшая энергоэффективность.

Помимо этого, Xeon 6 поддерживает на 30% более высокую скорость памяти, чем предыдущие поколения, благодаря MRDIMM и CXL. Это критически важно для ИИ-задач, где скорость доступа к данным напрямую влияет на производительность. Также новые чипы предлагают на 20% больше линий PCI-E, что ускоряет обмен данными между CPU и GPU.

Карин Эйбшиц Сигал, временно исполняющая обязанности генерального директора подразделения DGC Intel, отметила, что партнерство с NVIDIA позволит создавать более мощные ИИ-системы для различных отраслей.

Процессоры Xeon 6 ориентированы на обучение и вывод сложных ИИ-моделей. Улучшения в скорости памяти, пропускной способности и управлении ресурсами делают их перспективным решением для корпоративного сегмента.