Xiaomi представила в Китае электрический кроссовер YU7 — вторую модель бренда после седана SU7. Производитель раскрыл ключевые характеристики, оснащение и дату выхода на рынок.

После удачного запуска седана SU7 компания Xiaomi продолжает расширять линейку электромобилей. Новый кроссовер YU7 уже получил статус одного из главных соперников Tesla Model Y в Китае.

Электрический кроссовер Xiaomi YU7 официально дебютировал на внутреннем рынке. Модель стала второй в портфеле Xiaomi Auto, подразделения, основанного в 2021 году. Первая — седан SU7 — продалась тиражом более 258 тысяч единиц с момента выхода весной 2024 года. Новый YU7 должен укрепить позиции бренда в сегменте семейных электромобилей.

Габариты автомобиля составляют 4999 х 1996 х 1600 мм при колесной базе 3000 мм. Это делает YU7 заметно крупнее Tesla Model Y: почти на 20 см длиннее при схожей высоте.

Модель выпускается в трех вариантах. Базовый — с задним приводом, электродвигателем на 320 л.с. и батареей емкостью 96,3 кВт•ч. Максимальный запас хода в этом исполнении достигает 835 км по циклу CLTC. Средняя версия предлагает полный привод и 496 л.с., сохраняя ту же батарею и запас хода до 770 км. Топовая комплектация — это уже 690 л.с., батарея на 101,7 кВт•ч и разгон до 100 км/ч за 3,23 секунды. В этой версии автомобиль проезжает до 760 км на одном заряде и оснащён двухкамерной пневмоподвеской, а также тормозной системой Brembo.

Внутри — два ряда сидений, рассчитанные на пятерых. Обе передние сидушки получили функцию «нулевой гравитации», а спинки второго ряда откидываются до 135 градусов. Объем багажника составляет 678 литров, увеличивается до 1758 литров при сложенных сиденьях. Дополнительно предусмотрен передний багажный отсек на 141 литр.

Главный визуальный акцент в салоне — проекционный дисплей HyperVision шириной 1,1 метра, совмещающий навигацию, приборную панель и мультимедиа. Также установлены центральный сенсорный экран и дисплей для задних пассажиров диагональю 6,68 дюйма. За работу отвечает чип Snapdragon восьмого поколения.

Оснащение включает массаж кресел, холодильник, беспроводную зарядку, подогрев и вентиляцию второго ряда. Предусмотрены три цветовые схемы интерьера.

Автомобиль укомплектован 25 сенсорами, включая LiDAR с дальностью до 200 метров. Все данные поступают в процессор Nvidia AFGX Thor (700 TOPS), такой же, как в Lynk & Co 900. Электроника отвечает за систему активных ассистентов с возможностью автономной навигации.

Продажи YU7 стартуют в июле 2025 года. Ожидаемая стоимость — от 250 до 300 тысяч юаней (2,75-3,3 млн рублей). По оценкам Deutsche Bank, в этом году на рынке может появиться до 100 тысяч экземпляров. Главным конкурентом модели остается Tesla Model Y.