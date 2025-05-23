Средний размер скидок на электромобили в Китае достиг 16,8%, что усиливает давление на производителей. Большинство из них остаются убыточными, и эксперты прогнозируют волну поглощений.

Китайский рынок электромобилей продолжает бить рекорды — но не только по продажам. Скидки бьют все мыслимые уровни, а прибыль производителей тает. Только три компании из пятидесяти остаются в плюсе, остальные балансируют на грани выживания.

В апреле средний размер скидок на электромобили в Китае вырос до 16,8%. Это новый максимум, и тенденция только усиливается. Для сравнения: в марте скидки составляли 16,3%, а в начале года — около 8%. Производители снижают цены, несмотря на падающую маржу. Четыре года назад разница между себестоимостью и ценой продажи достигала 20%, а теперь едва дотягивает до 10%.

Из примерно 50 китайских брендов электромобилей прибыль показывают только три: BYD, Li Auto и Seres. Остальные работают в убыток, но продолжают агрессивную ценовую политику. Если компания попытается выйти из этой гонки, ее продажи моментально рухнут. «Почти все стали жертвами ценовой конкуренции», — отмечает Фейт Чжан из CnEVPost.

Аналитики JP Morgan считают, что в ближайшие годы мелкие игроки либо исчезнут, либо их поглотят крупные конкуренты. Внутренний рынок растет, но недостаточно быстро, чтобы компенсировать потери от скидок. «К сожалению, мы пока не увидели скачка спроса на [электромобили]», — говорит Ник Лай из JP Morgan.

Некоторые производители делают ставку на экспорт. За рубежом китайские электромобили продаются с более высокой маржой. В первые четыре месяца 2025 года они составили 33% от общего экспорта авто против 25% в предыдущие годы. Это не спасет всех, но дает шанс тем, кто сможет удержаться на плаву.

Ценовая война в Китае далека от завершения. Пока одни компании наращивают скидки, другие ищут спасения за границей. Но ясно одно: рынок ждет жесткая перестройка.