Банки предупредили о новой схеме мошенничества. Преступники под видом проверки карт заставляют жертв стать невольными участниками преступлений.

ВТБ предупредил о новой схеме мошенничества, с помощью которой злоумышленники под видом проверки пытаются получить банковские карты и пин-коды граждан.

Мошенники звонят, представляясь сотрудниками банка или государственных органов. Они просят передать карту для «проверки подлинности» или «установления защиты». В процессе разговора жертва раскрывает свой пин-код.

Получив доступ к банковской карте, злоумышленники не только присваивают себе деньги её владельца, но и используют счёт для обналичивания средств других людей. В результате жертва оказывается вовлечённой в преступные схемы, не осознавая этого.

Эксперты ВТБ рекомендуют никогда не сообщать пин-коды и не передавать карты третьим лицам, даже если звонящий представляется банковским сотрудником.