На конференции Bluetooth Asia 2025 в Шэньчжэне представили прогнозы по поставкам Bluetooth-устройств. Ожидается, что к 2025 году они превысят 5,3 млрд единиц, а к 2029 году достигнут почти 8 млрд.

Конференция Bluetooth Asia 2025, проходящая в Шэньчжэне, собрала ведущих экспертов и участников рынка для обсуждения текущих тенденций и будущих перспектив технологии Bluetooth. Это событие подчеркивает растущий интерес к беспроводным решениям в различных отраслях.

На конференции Bluetooth Asia 2025 генеральный директор Bluetooth SIG Невилл Мейерс представил ключевые данные о рынке Bluetooth. По прогнозам, мировые поставки Bluetooth-устройств в 2025 году превысят 5,3 млрд единиц. К 2029 году это число может достигнуть почти 8 млрд. Эти цифры отражают растущий интерес к беспроводным технологиям, которые находят применение в различных сферах, включая здравоохранение, автомобильную промышленность и Интернет вещей.

Конференция объединила 62 экспонента и специалистов из разных уголков мира, что создало платформу для обмена опытом и идеями. Мейерс отметил важность поддержки инновационной экосистемы в Китае, включая создание нового подразделения для содействия сотрудничеству между местными компаниями.

В рамках мероприятия также была представлена дорожная карта технологий Bluetooth, которая включает в себя новые разработки, такие как обнаружение канала Bluetooth. Эта технология предоставляет возможности точного определения расстояния, что особенно полезно для цифровых ключей и сетей «Find My». Кроме того, ожидается внедрение высокопроизводительной передачи данных (HDT), которая значительно повысит скорость и надежность соединений.

Важным моментом конференции стало совместное представление технологии HDT от Bluetooth SIG и Samsung Electronics. Это достижение продемонстрировало потенциал новых решений для аудио без потерь и игровых периферийных устройств с малой задержкой. Конференция стала свидетельством того, что технологии Bluetooth продолжают развиваться, открывая новые возможности для пользователей и разработчиков.