Глава Роснедр Олег Казанов заявил о возможном росте мирового потребления лития в четыре раза. Он отметил, что при текущих запасах уже после 2042 года ресурса может не хватать.

Мировой спрос на литий продолжает расти вслед за расширением «зеленых» технологий и новых форм энергетики. В ближайшие годы это может изменить расстановку сил в сырьевом секторе.

Олег Казанов, руководитель Роснедр, в ходе выступления на сессии «Недропользование и экология» оценил потенциал роста потребления лития. По его словам, в течение ближайшего десятилетия объем спроса может вырасти с 200 до 800 тысяч тонн в год.

При этом он подчеркнул, что прогнозы по рынку лития остаются крайне чувствительными к изменениям. Казанов привел пример: с учетом текущих ресурсов России — 18 месторождений с совокупными запасами около 3,5 млн тонн — при сохранении высоких темпов роста уже после 2042 года может возникнуть дефицит.

Он призвал не спешить, но постепенно готовить новые источники добычи, так как действующие месторождения рано или поздно будут исчерпаны.

Кроме лития, по словам главы Роснедр, стоит ожидать увеличения интереса и к другим видам сырья. Сегмент высокотехнологичных металлов будет развиваться, но основной прирост спроса обеспечат традиционные — прежде всего медь, затем никель и кобальт.

Он отметил, что почти весь рост потребления этих металлов связан с развитием альтернативной энергетики и экологически ориентированных отраслей. Это влияет на структуру сырьевого спроса уже сегодня и может стать определяющим фактором в ближайшие десятилетия.