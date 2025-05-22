Российская ракета Р-37М с ядерной боеголовкой обладает уникальными боевыми характеристиками. Военные эксперты отмечают ее способность поражать целые эскадрильи и крупные группы беспилотников

Издание Military Watch Magazine опубликовало анализ возможностей новой российской ракеты класса "воздух-воздух" Р-37М. Особое внимание эксперты уделили ее потенциалу против групповых воздушных целей.

Ракета Р-37М, поступающая на вооружение ВКС России, несет 60-килограммовую боеголовку. Это в три раза больше стандартных ракет данного класса. Такой вес позволяет разместить миниатюрную ядерную боеголовку, что значительно расширяет боевые возможности.

При запуске с перехватчиков МиГ-31БМ на большой высоте ракета способна поражать цели на расстоянии до 400 км. Скорость полета достигает 6 Махов, что делает Р-37М самой быстрой ракетой "воздух-воздух" в мире. При этом она сохраняет достаточную маневренность для поражения малогабаритных целей.

Ключевой особенностью ракеты называют способность эффективно бороться с групповыми целями. Один истребитель или перехватчик, несущий четыре такие ракеты, может уничтожить целую эскадрилью, залп крылатых ракет или крупный рой беспилотников.

Эксперты отмечают особую эффективность Р-37М против малозаметных целей, таких как F-35. Ядерный заряд компенсирует возможные проблемы с точным наведением, так как мощный электромагнитный импульс и широкий радиус поражения гарантируют поражение цели.

Ракета уже прошла боевое испытание в конфликте на Украине и получила высокие оценки как российских, так и западных военных аналитиков. Основными носителями Р-37М станут перехватчики МиГ-31БМ, обладающие уникальными летными характеристиками и мощной радиолокационной системой.