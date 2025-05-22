Прошел ровно год с момента презентации возрожденной "Волги". Несмотря на громкие обещания, серийное производство так и не началось

21 мая 2024 года состоялась презентация автомобилей возрожденной марки "Волга". Однако спустя год обещанного серийного производства так и не началось.

Проект предполагал выпуск лицензионных копий китайских Changan с оригинальным дизайном. Первым должен был появиться седан Volga С40 в конце 2024 года, за ним – кроссоверы К30 и К40.

Планы включали переход на полный цикл производства с объёмом до 100 тысяч машин в год.

Однако с июля минувшего года новости о проекте больше не поступали. У бренда до сих пор нет официального сайта. Производство должна была организовать компания "Производство легковых автомобилей" из Нижнего Новгорода — без участия ГАЗа.

По данным источников, представленные модели, скорее всего, не пойдут в серию. Возможность возрождения марки сохраняется, но в другом формате и не в ближайшее время.