Раскрыты характеристики премиального лифтбека Hongqi H6 для российского рынка. Официальная премьера модели состоится 3 июня.

Китайский премиальный бренд Hongqi подготовил для России лифтбек H6 с улучшенными характеристиками. Модель окажется мощнее и комфортнее седана H5.

Новый Hongqi H6 получил кузов длиной 4990 мм и колесную базу 2920 мм. Лифтбек отличается от седана H5 не только формой кузова, но и дизайном передней части. В топовой комплектации автомобиль получит адаптивную подвеску.

Салон оснастили спортивными креслами с функцией массажа, 12,6-дюймовым экраном мультимедиа и девятью подушками безопасности. В стандартное оснащение войдет пакет систем помощи водителю.

Под капотом H6 установят 2-литровый турбомотор мощностью 245 л.с. и крутящим моментом 380 Нм. Это на 27 л.с. и 40 Нм больше, чем у седана H5. Трансмиссия — 8-ступенчатый автомат с передним приводом.

Продажи Hongqi H6 в России начнутся после официальной презентации 3 июня. Стоимость модели объявят ближе к дате премьеры, но предзаказы уже принимают.