Эксперт по кадровым вопросам назвала июнь самым невыгодным месяцем для отпуска. Причина — в особенностях расчета отпускных выплат.

Юлия Санина, директор по персоналу сервиса "Работа.ру", объяснила, почему июнь хуже всего подходит для планирования отпуска. Все дело в количестве рабочих дней.

По словам эксперта, в нынешнем году июль окажется наиболее выгодным месяцем для отпуска, а июнь — наименее выгодным. Разница связана с количеством рабочих дней в месяце. Чем их больше, тем выше среднедневной заработок, из которого рассчитывают отпускные.

В июне текущего года будет всего 19 рабочих дней против 23 в июле. Из-за этого стоимость одного рабочего дня в июне превысит среднедневной заработок. Получается, сотрудник теряет больше денег, уходя в отпуск в июне, чем в другие летние месяцы.

Санина подчеркнула, что эта закономерность работает для всех работников с фиксированным окладом. При почасовой оплате или сдельной системе разница менее заметна.