Модель искусственного интеллекта Aurora от Microsoft показала лучшую точность в прогнозах ураганов и погоды по сравнению с ведущими мировыми центрами. Разработка также требует в разы меньше вычислительных ресурсов.

Прогноз погоды всегда оставался задачей с высокой ценой ошибки — как в смысле экономики, так и безопасности. Новая модель от Microsoft пытается изменить правила игры, опираясь не на физику, а на статистику и машинное обучение.

Компания Microsoft представила AI-модель под названием Aurora, способную строить 10-дневные прогнозы и предсказывать траектории ураганов точнее и быстрее, чем традиционные подходы.

Aurora обучалась на исторических климатических данных и без подключения к спутникам или датчикам смогла точно предсказать все ураганы 2023 года. Сравнение с Национальным центром ураганов США показало, что искусственный интеллект Microsoft оказался точнее при меньших вычислительных затратах — в сотни раз ниже, чем у обычных моделей.

В частности, Aurora предсказала движение тайфуна Доксури за четыре дня до его выхода на побережье Филиппин. При этом официальные прогнозы указывали на иной маршрут — к северу от Тайваня.

Разработка Microsoft также показала преимущество над признанным мировым лидером — Европейским центром среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF). В 92% случаев Aurora точнее предсказала 10-дневные глобальные метеоусловия с разрешением около 10 км². Для сравнения, модель ECMWF оперирует разрешением в 30 км².

Подобные результаты привлекли внимание международных метеослужб. Некоторые из них, включая Meteo-France, начали разработку собственных ИИ-моделей. В то же время ECMWF уже ввел в тестовую эксплуатацию свою первую нейросетевую систему, которая требует в тысячу раз меньше времени на расчеты по сравнению с физическими моделями.

Несмотря на впечатляющие цифры, все испытания Aurora носят экспериментальный характер. Однако потенциал, по словам специалистов, трудно игнорировать.