Google представляет Flow, новый инструмент, который преобразует текстовые подсказки в реалистичные фильмы. Этот сервис предоставляет возможность быстро создавать кинематографический контент без необходимости в актерах и декорациях.

Google представила Flow, инновационный инструмент, который использует искусственный интеллект для создания фильмов на основе текстовых подсказок. Этот сервис, доступный только в США, нацелен на упрощение процесса кинопроизводства и может изменить подход к созданию визуального контента.

Flow позволяет кинематографистам генерировать профессиональные фильмы без традиционных затрат на производство. Пользователи начинают с текстовых подсказок, которые становятся основой для визуальных эффектов. С помощью интеграции технологий Veo, Imagen и Gemini, Flow создает реалистичные сцены и динамичные кадры.

Управление камерой в Flow интуитивно, с возможностью использования кинематографических терминов для точной настройки виртуальной камеры. Сцены и подсказки организованы для повторного использования, что значительно упрощает процесс. Для вдохновения Flow предлагает каталог визуальных примеров, что позволяет быстро развивать идеи сюжета.





Подписка на Flow стоит $19,99 в месяц или $249,99 за квартал, что делает его доступным для творческих специалистов разных уровней. Несмотря на его потенциал в демократизации кинопроизводства, некоторые эксперты выражают сомнения относительно способности инструмента передать человеческие нюансы. Время покажет, станет ли Flow популярным среди создателей или останется нишевым продуктом.