Почта Банк зафиксировал более 1,6 млрд рублей взносов в программу долгосрочных сбережений с начала года. Средняя сумма одного вложения составила около 98 тысяч рублей.

Россияне продолжают пользоваться механизмами накоплений с господдержкой. Один из таких инструментов — программа долгосрочных сбережений, которую Почта Банк предлагает совместно с НПФ ВТБ.

С начала 2025 года клиенты Почта Банка перечислили в «Программу долгосрочных сбережений» более 1,6 млрд рублей. Средний вклад составил 98 440 рублей. По данным банка, женщины оформили 65% всех договоров.

Программа предусматривает участие государства: клиент может получать до 36 тысяч рублей в год в виде поддержки при ежегодных взносах от 2 тысяч. Дополнительно действует налоговый вычет — до 88 тысяч рублей в зависимости от суммы взносов и налоговой нагрузки.

Общий объем вложений с момента запуска программы уже превысил 4,7 млрд рублей. Внести средства можно как наличными, так и через перевод пенсионных накоплений из системы обязательного пенсионного страхования.

Получить накопленные средства разрешено через 15 лет или по достижении пенсионного возраста: 55 лет для женщин и 60 для мужчин. Однако при определенных жизненных обстоятельствах клиент вправе снять деньги досрочно без расторжения договора.

Отдельно банк отметил интерес к вкладу «Максимальная выгода», запущенному полгода назад. За этот период клиенты разместили в нем почти 1,5 млрд рублей, а средняя сумма депозита составила 132 614 рублей.