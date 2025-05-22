Ростех обозначил ключевые тенденции в промышленном сотрудничестве России и Китая. Объем китайских инвестиций в российскую экономику продолжает расти.

На Дальнем Востоке прошел масштабный российско-китайский форум, где обсуждали будущее совместных проектов. Представители Ростеха заявили, что сотрудничество двух стран вышло на новый уровень — теперь это не просто торговля, а полноценная промышленная кооперация с перспективой технологического партнерства.

Олег Евтушенко, исполнительный директор Ростеха, привел конкретные цифры: в прошлом году Китай вложил в Россию более 10 миллиардов долларов, а к 2025 году инвестиции могут вырасти до $20 миллиардов. Если тенденция сохранится, к 2030 году китайские вложения достигнут $30 миллиардов.

Сейчас компании двух стран активно работают вместе в сфере высоких технологий — от микроэлектроники до искусственного интеллекта для промышленности. Китай все чаще рассматривает Россию как площадку для локализации производств, что помогает снизить логистические издержки.

География сотрудничества тоже меняется: если раньше проекты в основном реализовывались в европейской части страны, то теперь акцент смещается на Восточную Сибирь и Дальний Восток.

Среди перспективных направлений Ростех выделяет гражданское вертолетостроение, медицинское оборудование, композитные материалы и IT-сектор, включая кибербезопасность.

Форум в Хабаровске собрал более 3 тысяч участников — представителей бизнеса, власти и общественных организаций. Помимо деловой программы, прошли культурные и спортивные мероприятия, что подчеркивает многоплановость российско-китайского партнерства.

Эксперты отмечают, что, несмотря на внешнеполитические вызовы, экономическое взаимодействие России и Китая продолжает углубляться, приобретая новые форматы.