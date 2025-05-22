Дженсен Хуанг, генеральный директор NVIDIA, рассказал о причинах строительства нового офиса Constellation на Тайване. Компания подчеркивает важность региона для глобальной стабильности и производства.

NVIDIA продолжает укреплять связи с Тайванем, несмотря на геополитическую напряженность. В рамках выступления на Computex Дженсен Хуанг раскрыл детали нового офисного комплекса, объяснив его необходимость простой логикой — компании не хватает места.

Новый офис Constellation появится в научном парке Бэйтоу Шилинь и займет почти 4 гектара. Хуанг отметил, что причина расширения банальна: в текущем помещении сотрудникам буквально не хватает стульев. «Если один садится, другой вынужден стоять», — пояснил он.

Тайвань NVIDIA называет вторым домом после США. Компания работает здесь уже 30 лет, и теперь планирует не только новый кампус, но и суперкомпьютер на базе Blackwell, создаваемый совместно с Foxconn и TSMC.

Хуанг отверг предположения о политическом подтексте проекта, но подчеркнул: стабильность Тайваня критична для мировой индустрии. Регион остается ключевым звеном в цепочке поставок, и NVIDIA намерена сохранять здесь активное присутствие.

Хотя администрация Тайваня скептически оценивает перенос части операций TSMC в США, NVIDIA явно делает ставку на долгосрочное сотрудничество. Инвестиции в Constellation и ИИ-инфраструктуру подтверждают это.