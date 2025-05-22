В России продолжается отзывная кампания по замене дефектных подушек безопасности Takata в автомобилях Mitsubishi

В России остается нерешенной проблема с опасными подушками безопасности Takata в автомобилях Mitsubishi. Согласно данным производителя, из более чем 200 тысяч потенциально опасных транспортных средств на сервисные работы прибыли менее четверти. Это означает, что около 160 тысяч машин с дефектными компонентами продолжают ездить по дорогам страны.

Отзывная кампания затрагивает несколько популярных моделей японского бренда, включая Lancer, Pajero, L200 и Galant. Проблемные подушки могут сработать с чрезмерной силой при аварии, выбрасывая металлические осколки в салон и создавая угрозу жизни пассажиров.

Представители Mitsubishi отмечают сложности с оповещением всех владельцев, особенно когда автомобили меняли хозяев или обслуживались в неофициальных сервисах. Многие российские водители, даже получив уведомления, не спешат на ремонт, недооценивая серьезность проблемы.

Ситуация напоминает аналогичную проблему у Toyota, где в прошлом году пришлось вводить жесткие рекомендации по запрету эксплуатации некоторых моделей до замены опасных компонентов. Mitsubishi продолжает бесплатную замену подушек безопасности, но низкая явка владельцев сохраняет риски на дорогах.